أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات.. تراجع 5 جنيهات في السمن البلدي

أكد الدكتور عبدالرازق الفقي، رئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي بكلية الزراعة، بجامعة كفر الشيخ، إن أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات شهدت تراجعا، إذ سجل سعر كيلو اللبن الجاموسي الطازج 15 جنيها، واللبن البقري الطازج 11 جنيها، طبقا لما تم تداوله في حركة البيع والشراء بالأسواق الحرة والمتاجر المنتشرة في المحافظات.

أسعار الألبان والجبن اليوم الاثنين

وقال رئيس قسم الإنتاج الحيواني لـ«الوطن»، إن أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات شهدت استقرارا اليوم، نظرا لزيادة المعروض منها في الأسواق، مشيرا إلى أن الثروة الحيوانية من الماشية والأبقار والأغنام والماعز في محافظات مصر تقدر بنحو 9 ملايين رأس.

أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات

وتابع «عبدالرازق»، بأن سعر كيلو الجبنة القديمة سجل 45 جنيها، و«المش» 18 جنيها، وكيلو «المورتة» الفلاحي 20 جنيها، فيما سجل سعر السمن البلدي الجاموسي الفلاحي 145 جنيها للكيلو، بتراجع بلغ 5 جنيهات، والسمن البلدي البقري الفلاحي 80 جنيها، وكيلو الجبن البيضاء الطرية الفلاحي 36 جنيها، وسط تراجع بقيمة ثلاثة جنيهات خلال تعاملات البيع والشراء اليوم الاثنين.