قبل افتتاحها من قبل الرئيس.. تعرف على مستشفى سوهاج التعليمي الجامعي

تستعد جامعة سوهاج لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمستشفى سوهاج التعليمي، في إطار تحقيق أهداف ومتطلبات الجمهورية الجديدة، بحضور رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي وعدد من القيادات التنفيذية.

مستشفي سوهاج التعليمي

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية عدد من المعلومات الخاصة عن مستشفى سوهاج التعليمي التابعة للجامعة:

** تقام المستشفى على مساحة 25 ألف متر مربع.

** تبلغ تكلفة المستشفى مليار 178 مليون جنيه.

** تتكون المستشفى من 4 طوابق بالإضافة إلى طابق أرضي، وملحق به 4 مباني خدمية.

** المستشفى مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وفقًا للمواصفات العالمية

** مستشفى سوهاج الجامعي تستقبل أكثر من 100 ألف مريض خلال الأشهر العشرة الماضية.

** عدد المترددين على الاستقبال يتراوح ما بين 9 آلاف إلى 13 ألف مريض شهرياً.

** المستشفى تابعة لمستشفى الجامعة الأم بمحافظة سوهاج.

** المستشفى تسهم في توفير كافة الخدمات الطبية المقدمة لأعلى مستوى لمواطني محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

** توفير كافة الخدمات العلاجية للمرضي في إطار تحقيق وتلبية متطلبات الجمهورية الجديدة.