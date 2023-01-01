علاج 280 حالة بالقافلة البيطرية في جامعة سوهاج بقرية البربا

تواصل كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، إطلاق قوافلها البيطرية المجانية، إذ اتجهت القافلة العلاجية لقرية البربا بمركز جرجا، وجرى خلالها مناظرة وعلاج 256 رأس من الماشية والأبقار والأغنام، فضلاً عن 24 حالة من الطيور ممثلة لعشش وحظائر في البيوت.

تنظيم القوافل الطبية والبيطرية بجامعة سوهاج

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، أنه يتم خلال القوافل التي تنظمها الجامعة للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تقديم جميع الخدمات والاستشارات والأدوية مجانا، حيث يأتي ذلك انطلاقا من دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي لتنمية قطاع الثروة الحيوانية والاهتمام به.

هدف القوافل الطبية والبيطرية بسوهاج

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية، من خلال إجراء الكشف البيطري، وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.