تشغيل 7 أسواق بمدينة سوهاج الجديدة بقيمة 25 مليون جنيه

مدينة سوهاج الجديدة، تعد الأشهر في محافظة سوهاج، وأصبحت مقصدًا لكل مواطن ومستثمر، لما تتمتع به من موقع وتخطيط متميز، إضافة إلى وجود خدمات صحية وتعليمية وصناعية على أعلى مستوى.

المشروعات الصحية والتعليمية في سوهاج الجديدة

«الوطن» تقدم معلومات عن المشروعات الصحية والتعليمية في مدينة سوهاج الجديدة، وذلك كما يلي:

وقال مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية سوهاج الجديدة، إن المدينة تحتوي على العديد من المرافق والخدمات التعليمية والصحية، منها تشغيل 7 مدارس حكومية وخاصة، وافتتاح أول جامعة خاصة في المحافظة، كما تم تخصيص 18 مدرسة خاصة للمستثمرين ولهيئة الأبنية التعليمية.

تشغيل 7 أسواق بقيمة 25 مليونًا

وأضاف رئيس جهاز تنمية سوهاج، في تصريح لـ«الوطن»، أنه تم تشغيل 7 أسواق تجارية بأنشطة متنوعة ومختلفة، بقيمة 25 مليونًا، منها سوق الجملة على مساحة بلغت 43 فدانًا، وتحتوي السوق على 351 محلًا بأنشطة متنوعة بقيمة إنشاء 100 مليون جنيه، كم تم تخصيص العديد من قطع الأراضي للمستثمرين لإنشاء عدد من المولات التجارية.