تفاصيل مشروعات الإسكان بمدينة سوهاج الجديدة.. أكثر من 8000 وحدة سكنية

أُنشئت عِدة مشروعات سكنية بمدينة سوهاج الجديدة، ما بين جهاز المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية، إذ بلغ عدد الشقق 686 وحدة من الإسكان الحر تم تنفيذها وتخصيصها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم تنفيذ 7200 وحدة سكنية في 300 عمارة سكنية.

مشروع الإسكان الاجتماعي بسوهاج

ويجري حاليًا تنفيذ 456 وحدة سكنية في 19 عمارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، إذ بلغ عدد أراضي سوهاج الجديدة 2489 قطعة أرض ضمن مشروع «ابني بيتك»، و152 قطعة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، بينما يبلغ عدد أراضي الإسكان المتميز 196 قطعة، جميعها كاملة المرافق.

المرافق والبنية الأساسية

وتم تنفيذ محطة تغذية في مدينة سوهاج الجديدة طاقتها 6400 متر مكعب في اليوم، وتشغيل محطة تنقية للمياه طاقتها 35 ألف متر مكعب لليوم، فضلًا عن شبكات المياه التي تم تنفيذها طولها 183 كم ، وتنفيذ موزع رئيسي و4 موزعات أخرى للكهرباء في المدينة، بطول 788 كم، ومد شبكة طرق بين المدينة الجديدة والمحافظة طولها 147 كم.