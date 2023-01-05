استشاري تخطيط: «سوهاج الجديدة» مصممة لاستيعاب 1.5 مليون مواطن حتى 2050

قال الدكتور سعيد حسنين، استشاري التخطيط العمراني، إنّ مدينة سوهاج الجديدة من المفترض أن تتحمل 1.5 مليون مواطن حتى عام 2050، إذ تم توفير العديد من الخدمات والمرافق والإسكان الذي يكفي للامتدادات العمرانية، وبالتالي تقليل التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أنه تم توفير العديد من المصانع وتشغيلها إلى جانب سكن للمواطنين بسوهاج والمناطق المحيطة بها.

سوهاج الجديدة من مدن الجيل الثالث

وأضاف «حسنين»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة وأمل صالح عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن مدينة سوهاج الجديدة من مدن الجيل الثالث، وجاري العمل على تجهيزها تكنولوجيًا لكي تتوافق مع مدن الجيل الرابع والمدن الذكية في جنوب صعيد مصر، مشيرًا إلى توافر نوعيات وفئات سكنية متنوعة تناسب جميع الفئات المجتمعية المتواجدة في سوهاج ومحافظات الجنوب.

أهمية استخدام التكنولوجيا على نطاق واسع

وأشار استشاري التخطيط العمراني، إلى أنّ أبناء جميع محافظات مصر يستخدمون التكنولوجيا على نطاق واسع، كما أن التعاملات بين المواطنين والمرافق والخدمات المختلفة تتم عن طريق التكنولوجي مثل دفع الفواتير والمصروفات والمستحقات، والتعاملات الحكومية والتجارية والصناعية وغيرهم، لذلك لابد من توفير عناصر أساسية من الاتصالات لمواكبة تلك التطورات.