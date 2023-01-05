أبرز المعلومات عن مدينة سوهاج الجديدة وأول قرية نموذجية بالمحافظة «صور»

حظيت محافظة سوهاج بدعم كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أخذ على عاتقه دعم محافظات الصعيد وتطويرها، وكان منها مدينة سوهاج الجديدة، والتي أصبحت مقصدا للأهالي والمستثمرين.

مستشفى سوهاج الجامعي

وجاء من بين تلك المشروعات مستشفى سوهاج الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة، والتي جرى الانتهاء منها وجهزيتها بتكلفة بلغت مليار و178 مليون جنيه، وتضم 47 سرير عناية مركزة، و12غرفة عمليات، بالإضافة إلى العديد من الأقسام والتخصصات، والتي تعد إضافة قوية للمشروعات القومية في مجال القطاع الطبي.

بينم شهدت مدينة سوهاج الجديدة، طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات، لتصبح من أرق المدن وأجملها، ومدينة مكتملة المرافق والخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية.

أول قرية نموذجية في سوهاج

كما جاءت قرية أم دومة أول قرية نموذجية في سوهاج، عقب إدراجها في مبادرة «حياة كريمة»؛ إذ جرى إنشاء 18 مشروعًا خدميًا واجتماعيا ورياضيا بها وبلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ المشروعات بالقرية 100%.

كما جرى إنشاء مجمع الصناعات بغرب جرجا، الذي يوجد به «وحدات مجهزة بكامل المرافق، ووحدات صناعية بمساحات مختلفة، ويقع المجمع بالقرب من الكتلة السكنية؛ إذ لا تتجاوز المسافة بين المجمع والكتلة السكنية 4 كم، ما يجعل الوصول إلى الأيدي العاملة أمر لا صعوبة فيه»، ومن المتوقع زيارة محطة معالجة مياه سوهاج الجديدة، والتي تعد من أكبر محطات سوهاج.