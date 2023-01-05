استقرار أسعار الأرز اليوم في المحافظات.. طن «السائب» بـ14 ألف و100 جنيه

أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث سخا، في محافظة كفر الشيخ، أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات 2023، شهدت استقرارا في أسعار الطن عريض الحبة، وكذلك سعر الشعير رفيع الحبة، والأبيض المعبأ في شكائر عريض الحبة، والأبيض «السائب» رفيع الحبة، طبقا لما تم تداوله اليوم الخميس في الأسواق الحرة، ومتاجر محافظات مصر.

أسعار الأرز اليوم بالمحافظات الخميس

أشار «الرفاعي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات، شهدت استقرارا حيث سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة بـ10 آلاف و650 جنيها، وسعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بواقع 10 آلاف و250 جنيها.

بينما سجل سعر طن الأرز الأبيض «السائب» عريض الحبة 14 ألف و100 جنيه، وسعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة «السائب»، بواقع 12 ألف جنيه، وبلغ سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر عريض الحبة بواقع 15 ألف جنيه، ويرجع ذلك نظرا لزيادة المعروض من الأرز الشعير والأبيض في هذا التوقيت.

مساحات الأرز بالمحافظات

وتابع أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات، شهدت استقرار جيد للغاية، الأمر الذي يصب في مصلحة قطاع كبير من المستهلكين في شتى ربوع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن المساحات المنزرعة من محصول الأرز في عدد 8 محافظات، معظمها في وجه بحري، بلغت مليون و200 ألف فدان أرز شعير، تتربع محافظة كفر الشيخ على نحو 35% من المنتج من محصول الأرز الشعير على مستوى الجمهورية.