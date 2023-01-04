رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أسعار الأرز اليوم بالمحافظات.. انخفاض 50 جنيها للطن

كتب:

خير الله فؤاد
06:10 م | الأربعاء 04 يناير 2023
صورة أرز أبيض - أرشيفية

صورة أرز أبيض - أرشيفية

أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث سخا، في محافظة كفر الشيخ، إن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات سجلت تراجعا بقيمة 50 جنيها في سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة، طبقاً لما تم تداوله اليوم في أسواق ومتاجر المحافظات.

تراجع أسعار الأرز اليوم بالمحافظات

وأوضح مدير المركز لـ«الوطن"، أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات شهدت تراجعا ليسجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 10 آلاف و650 جنيها، بينما استقر رفيع الحبة عند 10 آلاف و250 جنيها لليوم الثاني على التوالي، وكذلك طن الأرز الأبيض السائب عريض الحبة عند 14 ألفا و100 جنيه، وسعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة السائب عند 12 ألف جنيه، وسعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر عريض الحبة 15 ألف جنيه.

أسعار الأرز اليوم بالمحافظات الأربعاء

وأشار «الرفاعي» إلي أن تراجع أسعار الأرز اليوم  بالمحافظات يصب في مصلحة المستهلكين، موضحا أن تراجع بعض أنواع الأرز واستقرار أخرى يرجع إلى الضربات التي وجهتها مديريات التموين بالمحافظات لبعض التجار من محتكري الأرز، وضبط كميات كبيرة من الأرز الشعير والأرز الأبيض قبل بيعها في السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها.

 

 

 

 

اقرأ المزيد:

سعر الأرز اليوم.. طن الأبيض المعبأ بـ15 ألف جنيه

سعر الأرز اليوم الاثنين بالمحافظات.. طن «الأبيض السائب» بـ14 ألف جنيه

سعر الأرز اليوم.. «عريض الحبة» يسجل 10 آلاف و650 جنيها

سعر الأرز اليوم في المحافظات.. الأبيض السائب بـ13 ألفا و950 جنيها
بقلم خير الله فؤاد