أسعار الأرز اليوم بالمحافظات.. انخفاض 50 جنيها للطن

أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث سخا، في محافظة كفر الشيخ، إن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات سجلت تراجعا بقيمة 50 جنيها في سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة، طبقاً لما تم تداوله اليوم في أسواق ومتاجر المحافظات.

تراجع أسعار الأرز اليوم بالمحافظات

وأوضح مدير المركز لـ«الوطن"، أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات شهدت تراجعا ليسجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 10 آلاف و650 جنيها، بينما استقر رفيع الحبة عند 10 آلاف و250 جنيها لليوم الثاني على التوالي، وكذلك طن الأرز الأبيض السائب عريض الحبة عند 14 ألفا و100 جنيه، وسعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة السائب عند 12 ألف جنيه، وسعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر عريض الحبة 15 ألف جنيه.

أسعار الأرز اليوم بالمحافظات الأربعاء

وأشار «الرفاعي» إلي أن تراجع أسعار الأرز اليوم بالمحافظات يصب في مصلحة المستهلكين، موضحا أن تراجع بعض أنواع الأرز واستقرار أخرى يرجع إلى الضربات التي وجهتها مديريات التموين بالمحافظات لبعض التجار من محتكري الأرز، وضبط كميات كبيرة من الأرز الشعير والأرز الأبيض قبل بيعها في السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها.