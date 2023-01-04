تطورات بقضية طالب قتل صديقه بمنشأة القناطر.. حبس المتهم واستمرار التحريات

قررت النيابة العامة حبس المتهم بقتل صديقه بمنشأة القناطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث إنه أنهى حياة المجني عليه بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات، ونسبت إليه تهمة الإصابة والقتل العمد، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة والتحفظ على سلاح الجريمة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة منشاة القناطر بلاغ بوصول طالب في الصف الأول الثانوي يدعى «وليد. ح» 17 عامًا، إلى مستشفى مبارك المركزي، مصابا بجرح نافذ في منطقة الصدر وتوفي خلال إسعافه بسبب نشوب مشاجرة بالمنطقة محل سكنه مع أحد أصدقائه.

بالفحص والتحريات تبين أن المتهم هو صديق المجني عليه يدعى «أحمد. أ، 16 عامًا، طالب»، تشاجر معه واعتدى عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات سابقة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وأقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم بها وحُرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.