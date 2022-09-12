باسم سمرة: «طارق لطفي كان هيعمل دوري في الريان ورفض بسبب الأجر»

قال الفنان باسم سمرة، إنه يعيش في مزرعة خيول بمنطقة المنصورية نظرا لحبه في تربية الحيوانات بشكل عام، كما أنه يفضل الهدوء الذي تمتاز به المنطقة، وتعلم منه الوفاء والصدق، وأولاده من محبي ركوب الخيل، متابعا: «برتاح نفسيا في المكان ده».

قرأت رواية «زعيم الحشاشين» باستفاضة وحبيتها

وأضاف باسم سمرة خلال لقاء ببرنامج «واحد من الناس»، المذاع على شاشة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، أنه كان يتمنى أداء دور «حسن الصباح» في مسلسل «زعيم الحشاشين»، ولكن سيؤديه الفنان كريم عبدالعزيز، وهو ممثل رائع كما وصفه.

وأوضح أنه يهوى القراءة للغاية، وقرأ رواية «زعيم الحشاشين» باستفاضة وحبها، وكان يتمنى تأدية دور حسن الصباح نظرا لأن الرواية المكتوبة عنه كانت شيقة للغاية.

وكشف أن الفنان طارق لطفي كان سيؤدي مكانه دوره في مسلسل «الريان»، متابعا: «روحت قبل التصوير بيومين بس، ولكن طارق اعترض علشان الأجر، واتصل بيا وقالي أعمل الدور لأنه حلو، والفنان خالد صالح ساعدني فيه، والمسلسل كان ناجح فعلا».

أحب التنوع في أعمالي والأدوار الصعبة

وأشار إلى أنه يحب التنوع في أعماله الفنية والأدوار الصعبة المركبة، ومن أهم أعماله بالنسبة له فيلم «المدينة» والذي اعتبره طموحه، إضافة لفيلم «تيتة رهيبة» نظرا لأنه فيلم كوميدي والمشاهدين استغربوه في هذا القالب الفني، إضافة لفيلم «عنتر ابن شداد» ومسلسل «منعطف خطر»، «ودوري في مسلسل «منورة بأهلها» كان مجنون لم يستوعبه أحد».