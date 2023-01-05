العثور على جثة مجهولة الهوية لمسن في محيط مسجد السيدة زينب

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة لمسن في محيط مسجد السيدة زينب، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب طبيب شرعي للكشف الظاهري وتحديد سبب الوفاة.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها وكشف هوية المتوفي، واستدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة، وانتداب رجال الأدلة الجنائية لأخذ بصمات المتوفي، ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأمن في محاولة لكشف هوية المتوفي، كما طلبت النيابة العامة تصوير جثة المتوفي، ونشر الصور في أقسام الشرطة المختلفة بالقاهرة، في محاولة للتعرف على هوية صاحب الجثة من قبل المترددين على تلك الأقسام من المواطنين والعاملين بها.

بلاغ بالعثور على جثة مسن في محيط مسجد السيدة زينب

تلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا بالعثور على جثة مسن بأحد الشوارع في محيط مسجد السيدة زينب، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن في العقد السابع من العمر.

عدم وجود شبهة جنائية في وفاة المسن

وكشفت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن المتوفي من محبي السيدة زينب، وكان يقيم في رحاب المسجد، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.