عامل ينهي حياة شقيقته بطعنة نافذة في القلب.. «عاوزة تشتغل خدامة»

لقت فتاة مصرعها بطعنة نافذة في القلب على يد شقيقها، اعتراضا على رغبتها العمل خادمة فى المنازل، ونقلت الجثة إلى مستشفى الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الجريمة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد علي عبد الرحمن، رئيس قطاع الغرب، يفيد تلقيه بلاغا من مستشفى الهرم، بوصول «غادة ع» 18 سنة دون عمل، كريمة حارس عقار ومقيمة دائرة القسم، جثة هامدة على أثر طعنة نافذة بالقلب أدت إلى وفاتها في الحال، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الهرم التوجه إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفية مصابة بطعنة نافذة بالقلب، وبمناقشة والدها المدعو «ع ، ع» 45 سنة حارس عقار بذات العنوان، أفاد أن ابنته سقطت من أعلى ترابيزة زجاجية أودت بحياتها، وبعد مناقشته وتضيق الخناق عليه، اعترف بقيام نجله «كريم ، ع» 20 سنة عامل، ومقيم بذات العنوان، بطعن المجنى عليها لرفضه ذهابها إلى أحد السيدات بالشارع لتعمل خادمة، وتعدى عليها بالسب والشتم ومع استمرار رفضها، قام بإسدال سكينا من المطبخ وطعنها، والقي القبض على المتهم.

اعترافات المتهم

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السكين أسفل الغسالة، والتحفظ عليه والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة، التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن,