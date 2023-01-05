بولندا تستقبل 8.9 مليون لاجئ من أوكرانيا منذ بدء الأزمة مع روسيا

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم، أنّ عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد بلغ 8 ملايين و918 ألف لاجئ، منذ بداية الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.

وأضافت الوكالة، حسب ما ذكر «راديو بولندا» في نشرته باللغة الإنجليزية، أنّ نحو 27 ألفا ومئة لاجئ وصلوا من أوكرانيا أمس، فيما غادر نحو 30 ألفا و200 شخص عائدين إلى أوكرانيا، ليبلغ إجمالي العائدين أكثر من 7.1 مليون شخص.

يذكر أنّ بولندا مررت في مارس الماضي، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.