بولندا تستقبل 8 ملايين و841 ألف لاجئ منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد وصل إلى 8 ملايين و841 ألف لاجئ، منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي.

وأضافت الوكالة حسبما ذكر «راديو بولندا»، في نشرته باللغة الإنجليزية، اليوم، أن نحو 9 آلاف و800 لاجئ وصلوا من أوكرانيا أمس الأحد، فيما غادر نحو 7 آلاف و200 شخص عائدين إلى أوكرانيا، ليبلغ إجمالي العائدين أكثر من 7 ملايين شخص.

9 آلاف و800 لاجئ وصلوا من أوكرانيا أمس الأحد

يشار إلى أن بولندا مررت في مارس الماضي، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.