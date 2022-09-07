«الضرائب» تطلق المرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكتروني أكتوبر المقبل

قالت رشا عبدالعال معاون رئيس مصلحة الضرائب ورئيس الإدارة المركزية للإدراة الاستراتيجية، إن الإيصال الإلكتروني يعد الجزء المكمل لمشروع الفاتورة الإلكترونية، لأن التعامل التجاري في البيع بين شركة وأخرى يكون بالفاتورة، لكن البيع من شركة للمستهلك يكون بالإيصال.

متابعة فورية من الضرائب للشركات

وأضافت «عبدالعال»، في حوار مع الإعلامي أحمد الموجي، ببرنامج «من قلب القاهرة» على «راديو مصر»، أن تعامل الشركات مع منظومتي الإيصال والفاتورة معًا، يجعل كل التعاملات التي تقوم بها الشركات متاحة لمصلحة الضرائب بصورة فورية، مشيرة إلى أنه جرى وضع استراتيجية لنشر منظومة الإيصال الإلكتروني، تعتمد على عدة معايير من بينها نوع النشاط.

153 شركة في المرحلة التجريبية لمنظومة الإيصال الإلكتروني

وأوضحت معاون رئيس مصلحة الضرائب، أنه جرى إطلاق المرحلة التجريبية لمنظومة الإيصال الإلكتروني 1 يوليو الماضي، بالتطبيق على 153 شركة.

400 شركة في المرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكتروني

وكشفت عن أن المرحلة الثانية من منظومة الإيصال الإلكتروني ستنطلق في 1 أكتوبر المقبل، بالتطبيق على 400 شركة، مع مراعاة التنوع في النشاط وحجم التمويل، لافتة إلى أن التنوع بالمرحلة التجريبية يظهر المعوقات التي تعوق المنظومة، وبالتالي العمل على حلها وتلافيها بالمراحل التالية.