موعد قداسي البرامون وليلة عيد الميلاد في الكاتدرائية المرقسية

أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، موعد قداسي البرامون وليلة عيد الميلاد المجيد غدا الجمعة، وذلك بتعديل موعد قداس البرامون صباحًا ليتناسب مع موعد قداس ليلة العيد ليلًا.

وبحسب بيان الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، فإنه تقرر إقامة قداس برامون عيد الميلاد 2023 في السابعة إلى التاسعة صباحا غدا الجمعة دون وجود قداس ثاني صباحا من أجل الاستعداد لقداس ليلة العيد في مساء اليوم ذاته.

برامون عيد الميلاد 2023

ويعد «برامون» هو مصطلح كنسي عرف في القرون الوسطى ويعد تعريبًا لكلمة يونانية بمعنى «خلاف العادة»، نظرًا لأن فترة الانقطاع عن الطعام تختلف فيه عن باقي أيام الصوم، إذ تكون حتى المساء.

موعد قداس ليلة عيد الميلاد المجيد 2023 في الإسكندرية

وأشارت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، إلى أن موعد قداس ليلة عيد الميلاد المجيد 2023 يبدأ برفع صلوات بخور باكر في الساعة السابعة ونصف من مساء غدا الجمعة، وهي الصلاة التي تسبق بدء القداس بنحو ساعة، ما يجعل بدء قداس ليلة عيد الميلاد المجيد في الثامنة والنصف من مساء الغد، وهو القداس الذي يترأسه القمص إبرام أميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية برفقة سائر الآباء الكهنة.