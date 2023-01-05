مطار مرسى علم يستقبل 11 رحلة طيران على متنها آلاف السياح

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الخميس، 11 رحلة طيران سياحية قادمة من 6 دول أوربية تقل آلاف السياح من مختلف الجنسيات، وذلك ضمن 92 رحلة طيران أسبوعية يستقبلها المطار، بدأت من السبت الماضي وحتى غدًا الجمعة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وأكد مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، كشف وصول 11 رحلة طيران قادمة من مطارات 6 دول أوربية تقل آلاف السياح الأجانب وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية، ومن المقرر أن تكون فرق العلاقات العامة في استقبالهم لإنهاء إجراءات الوصول والاستقبال

وصول سياح إلى فنادق مرسى علم

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن جدول رحلات الطيران بمطار مرسى علم يبين وصول آلاف السياح من 6 جنسيات مختلفة هي إيطاليا، و سويسرا، بالإضافة إلى التشيك والنمسا وهولندا وألمانيا.

موضحًا في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم تجهيز أتوبيسات سياحية على أعلى مستوى لنقل السياح من المطار إلى فنادق الإقامة، وفرق علاقات عامة بالفنادق تكون باستقبال السياح بالورود ومشروبات الضيافة لإنهاء إجراءات التسكين بالغرف.