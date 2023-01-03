قناة القاهرة الإخبارية: تحذيرات من أمطار رعدية وسيول في السعودية

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا عن حالة الطقس في المملكة العربية السعودية، إذ تواصل السلطات السعودية مواجهة الطقس السيئ الذي تشهده بعض مناطق المملكة، واتخذت خطوات واسعة لحماية مواطنيها.

وحذّر المركز السعودي للأرصاد، اليوم الثلاثاء، من فرص هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد في عدد من المناطق، ومن المتوقع جريان سيول في أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير، تمتد لتشمل القصيم وتبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية.

وفي خطوات تفاعلية، أعلنت إدارات تعليمية مختلفة تعليق الدراسة الحضورية اليوم، والاكتفاء بوسائل التعليم الإلكتروني الرسمية، وذلك على خلفية الأحوال الجوية التي تشهدها السعودية، ومن جهته، حذّر الدفاع المدني في السعودية من التواجد بأماكن جريان السيول والتجمعات المائية وبطون الأودية، وأهاب بالتزام الأماكن الآمنة خلال فترات الطقس السيئ.