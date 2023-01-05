القبض على لصين قتلا مسنا أثناء سرقة شقته في الطالبية

تمكنت الأجهزة الأمنية ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بارتكاب واقعة قتل أحد المواطنين بمسكنه بقصد السرقة في الطالبية.

بدابة البلاغ لقسم شرطة الطالبية

تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من أحد الاشخاص، باكتشافه مقتل شقيق والدته مقيم بدائرة القسم عقب توجهه للاطمئنان عليه.

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصان مقيمان دائرة القسم).

ضبط المتهمين بالقتل

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقيامهما بالإستيلاء على (مبلغ مالي - لاب توب - شاشة - ساعة يد رجالي - هاتفي محمول) وأرشدا عن المسروقات وتبين وجود اللاب توب بحوزة عمليهما سيئ النية «مالك محل» حيث أمكن ضبطه وبحوزته الجهاز المستولى عليه.