اعترافات المتهم بسرقة أجهزة من شقة في عين شمس.. ومحامٍ يوضح العقوبة

«متابع الشقة دي من زمان وعارف إن فيها أجهزة كتير وأنا كنت عايز الفلوس ولو بعتهم هيجيبوا مبلغ حلو».. هكذا كان ملخص اعتراف المتهم بسرقة بعض الأجهزة من شقة بعين شمس أمام جهات التحقيق، التي طالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

استخدم أسلوب التسلق

وأوضح المتهم، خلال اعترافاته أمام النيابة العامة، أنه سرق محتويات الشقة عن طريق أسلوب التسلق؛ إذ تسلق للشقة وسرقها، وأقدم على عدة وقائع مشابهة.

وورد بلاغ لقسم شرطة عين شمس من مالك إحدى الشقق بسرقة محتويات شقته، خاصة الأجهزة.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم، وتبين أنه عاطل، وبحوزته المسروقات شاشة LCD، وحقيبة بداخلها 3 أجهزة لاب توب، وراوتر لاسلكي، وباور بنك، بالإضافة إلي مايك وسماعة، واعترف المتهم بأنه ارتكب الواقعة بأسلوب التسلق.

وبسؤال المتهم وبمواجهته أقرّ بارتكابه 4 وقائع سرقات أخرى بالأسلوب ذاته، وتمّ بإرشاده بمسكنه ضبط جهاز اللاب توب الخاص بالمجني عليهم، وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وتحررمحضر بها، واتخذت الإجراءات القانونية ضده.

العقوبة المنتظرة للمتهم

وعن العقوبة المنتظرة للمتهم، قال المحامي أيمن محفوظ، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 منه كالتالي: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة».

وأضاف: كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار «محفوظ» في حديثه مع «الوطن» إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات ينص على أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».