عائلة تنهي حياة مسجل خطر في الجيزة بسبب خلاف على سور المقابر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز بدائرة المركز.

خلافات على سور فاصل بين المقابر

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أنه في غضون عام 2019 حدثت مشاجرة بين المتوفى وأفراد من عائلة أخرى بسبب خلافات على سور فاصل بين مقابر العائلتين، فقام خلالها المتوفى بدهس سيدة من العائلة الأخرى مما أدى لوفاتها، وتم ضبطه وأفرج عنه مُنذ عام ونصف وبتاريخ 2 يناير الجاري وحال سير المتوفى أمام مساكن العائلة الأخرى قاموا بالتعدى عليه بالسب فبادلهم السباب وانصرف، ثم قام «ابن المجني عليها» من العائلة الأخرى باللحاق بالمتوفى بسيارة قيادته والاصطدام به، وعقب سقوطه أرضاً تعدى عليه بآلة حادة ثم دهسه مرة أخرى ولاذ بالهرب.

ضبط المتهم بالدهس

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وكذا ضبط السيارة المستخدمة وتبين أنها بدون أوراق والأداة المستخدمة كوريك معدني) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ثأراً لمقتل والدته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.