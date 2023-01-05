تفاصيل حبس المتهم بسرقة 3 شقق سكنية بطريقة واحدة في البساتين

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بسرقة عدد من الشقق السكنية في منطقة البساتين بالقاهرة من خلال نفس الأسلوب في السرقة وهو «كسر الأبواب» لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

القبض على المتهم

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس الأربعاء تمكن رجال مباحث قسم شرطة البساتين بالقاهرة من القبض على المتهم بسرقة 3 شقق سكنية من خلال أسلوب «كسر الباب» وتبين أنه له معلومات جنائية سابقة، ومقيم في نفس المنطقة وكان بحوزته شاشتي تليفزيون، واعترف المتهم بالواقعة بعد توجيه اتهامات السرقة إليه، كما أرشد المتهم عن باقي المسروقات، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المنتظرة على المتهم

وتحدث المحامي محمد ثابت عن العقوبة المنتظر توقيعها على المتهم بسرقة الشقق السكنية في منطقة البساتين، حيث سيتم توقيع العقوبة عليه وفقاً لما تنص عليه المواد أرقام 317 و318 من قانون العقوبات، مضيفا أنه سوف يتم معاقبته بالحبس لأن تلك الوقائع لم تقترن بالظروف المشددة.