«الداخلية»: تحرير 2098 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

تمكّنت أجهزة الأمن المختصة اليوم، من رفع 103 سيارات ودراجات نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، ضمن خطة وزارة الداخلية للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية، لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة الأمنية.

كما جرى ضبط 646 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وتحرير 2098 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وتصل عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني إلى الحبس لمدة 6 أشهر، لمالك المركبة المخالفة، أو دفع غرامة مالية تقدر بـ300 جنيه، وقد تصل قيمتها إلى 1500 جنيه.

أما في حالة وضع الملصق بمكان غير واضح أو ظاهر، أو إخفائه بأي شيء، فيتم سحب رخصة السيارة لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وقد تزيد المدة حسب المخالفة التي يجرى تسجيلها على السائق.