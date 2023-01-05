تفاصيل قصة فيلم الباب الأخضر.. آخر كتابات أسامة أنور عكاشة

حقق فيلم الباب الأخضر، نجاحا جماهيريا على منصة «Watch IT»، ونال إشادات من المشاهدين، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، محمود عبد المغني وإسلام حافظ، من إخراج رؤوف عبد العزيز.

وتعتبر قصة فيلم الباب الأخضر آخر كتابات الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وعرض الفيلم للمرة الأولى ضمن فعاليات الدورة 38 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لأفلام البحر المتوسط، أكتوبر الماضي، قبل طرحه على منصة «Watch IT».

تفاصيل قصة فيلم الباب الأخضر

وتجمع قصة فيلم الباب الأخضر من الدراما والتشويق، وتدور أحداث الفيلم في التسعينيات عندما يتم تجربة مصل جديد قادر على تغير ملامح حياة وذكريات الشخص الذي يحصل عليه، ما يؤدي إلى تأثير خطير يسعى الطبيب الذي يقوم بدوره إياد نصار للسيطرة عليه.

ويأتي في شارة بداية الفيلم: «ولازلنا في انتظار شهادة الميلاد فلكي يعيش الإنسان لا بد أن يكون له اسم.. هوية فإلى متى نتظر عن .. الباب الأخضر».

نسرين عكاشة: قصة فيلم الباب الأخضر كتبها والدي كاملة من 30 عاما

وقالت نسرين عكاشة ابنة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة عن قصة فيلم الباب الأخضر، إن والدها قام بكتابة سيناريو الفيلم كاملا منذ 30 عاما ولكنه لم يخرج للنور، وبالرغم من ذلك القصة ما زالت تلمس الناس حتى بعد مرور تلك السنوات على كتابته حيث يحتوى على رؤية عصرية في تقديم أفكاره.

وتابعت في تدوينة عبر حسابها على «فيس بوك»: «الفيلم حالة فريدة من إبداعه حكى فيها عن مجتمعنا، الفيلم ده من أفلام بابا المهمة اللي كان نفسه ينفذه ويوصله لجمهوره، الفيلم مكتوب من 30 سنة ولكنه لكل عصر».

ووجهت ابنة الكاتب الراحل تحية لكل صناع الفيلم بداية من المخرج رؤوف عبدالعزيز: «له كل التحبة والاحترام لتقديره واحترامه للفيلم وقيمته، وإخراجه للنور بهذا الشكل المشرف».

وأضافت: «الباب الأخضر حدوته مصرية أصيلة أتمنى كل مشاهد يتابعه يسعد به».