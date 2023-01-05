واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 54112 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 10926 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و286 مخالفة السير دون تراخيص، و10 دراجات نارية مخالفة، و27 مخالفة موقف عشوائي، و19 مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.