إحالة أكثر من 60 موظفا بقطاع الصحة في الشرقية للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الصحية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

تكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ

أكد محافظ الشرقية، ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملة للتفتيش على المنشآت الصحية في ديرب نجم ومنيا القمح

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شَكّل عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، عِدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الصحية بمركزي ديرب نجم ومنيا القمح، لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة، وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي:

- عدم تواجد 3 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية بني هلال التابعة للإدارة الصحية بمنيا القمح، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

- عدم تواجد 4 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية الحميدية التابعة للإدارة الصحية بمنيا القمح، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

- عدم تواجد 12 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية قرموط صهبرة التابعه للإدارة الصحية بديرب نجم وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

- عدم تواجد 14 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بكفر اللبا التابعة للإدارة الصحية بديرب نجم، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

- عدم تواجد 31 من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بقرية صافور التابع للإدارة الصحية بديرب نجم وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.