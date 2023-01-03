«الصحة»: القوافل الطبية قدمت خدماتها لـ2.4 مليون مواطن بالمجان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ2 مليون و354 ألف و136مواطن، من خلال 1841 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال العام الماضي.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 365 ألف و629 تحاليل معملية وأشعة، لافتاً إلى تحويل 29 ألف و263 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 141 آلف و918 مواطناً بمحافظة أسوان، و127 ألف و942 مواطنًا بأسيوط، و 112 ألف و591 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و 52 ألف و488 مواطناً بمحافظة الإسماعيلية، و 36 ألف و945 مواطناً بالأقصر، و19 ألف و424 مواطنًا بالبحر الأحمر، و156 ألف و 861مواطناً بالبحيرة، و132 ألف و 640مواطنًا بالجيزة، و92 ألف و827 مواطناً بالدقهلية، و 18 ألف و881 مواطناً بالسويس، و165 ألف و 755 مواطناً بالشرقية، و 151 ألف و84 مواطناً بالغربية، و69 ألف و737مواطناً بالفيوم.

وأشار الدكتور إبراهيم إسماعيل مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أنه تم تقديم الخدمة الصحية أيضاً لـ185 ألف و 104مواطنين بالقاهرة، و99 ألف و813 مواطنًا بالقليوبية، و100ألف و336مواطنًا بالمنوفية، و123 ألف و624مواطنًا بالمنيا، و42 ألف و711 مواطناً بالوادي الجديد، و110 آلاف و703 مواطنين ببني سويف، و17 ألف و722 مواطنًا بجنوب سيناء، و120ألف و903مواطنين بدمياط، و102 ألف و434مواطنًا بسوهاج، و51 ألف و3 مواطنين بقنا، و84 ألف و451 مواطناً بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 36 ألف و239 مواطناً بمطروح.