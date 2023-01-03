اليوم.. محاكمة 18 متهما من جنسيات مختلفة في قضية «جلب المواد المخدرة»

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بعد قليل، محاكمة 18 متهمًا من جنسيات مختلفة، لاتهامهم بجلب مواد مخدرة من خارج البلاد، بغرض تهريبها للداخل.

جلب مواد مخدرة

وانتهت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين «عليان.س، وشهرته عيد، 50 عاما، عامل زراعي»، وآخر أجنبي الجنسية، 58 عاما، رسام وشاعر ومالك شركة، وآخر أجنبي الجنسية، 56 عاما، مالك مقهى ومالك شركة، وآخر أجنبي الجنسية، 50 عاما، تاجر ملابس، وآخر أجنبي الجنسية، 58 عاما، «أحمد.ر، وشهرته أحمد خطاب، 30 عاما، مالك حانوت»، «محمد.ع، 24 عاما، هارب»، «يوسف.ع، 21 عاما، هارب»، «محمود.ع، 19 عاما، طالب ثانوي»، «رمضان.ع، 43 عاما، سائق تاكسي»، «راضي.س، 42 عاما، سائق»، «حسن سو، أجنبي الجنسية، 50 عاما مهندس»، «آخر أجنبي الجنسية، 64 عاما، لا يعمل»، «عبدالعزيز.ع، 15 عاماً، طالب، وآخر أجنبي، 55 عاماً، منجد»، في القضية رقم 9241 لسنة 2021 جنايات النزهة والمقيدة برقم 2406 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، ووجهت لهم تهمة جلب مواد مخدرة من الخارج ومحاولة تهريبها للداخل.

المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أنَّ المتهمين «أيمن.س، 29 عاماً، سائق في شركة مقاولات بالإسماعيلية»، و«عبدالله.إ، 18 عاماً، غفير»، و«حسن.م، 25 عاماً، طالب»، في العام الماضي 2021 بدائرة قسم شرطة النزهة، المعادي، السلام والعبور في محافظتي القاهرة والقليوبية، كونوا تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة على النحو المبين بالأوراق.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم الرابع عشر وحال طفلاً لم يتجاوز الثامنة عشرة، بتأليف تشكيلًا عصابيًا مع آخرين تولي قيادته المتهم الأول وانضم له باقي المتهمين، وكان غرضهم من ذلك جلب مواد المخدرة من خارج البلاد والاتجار بها داخل البلاد كما جاء في الأوراق، فضلًا عن حيازتهم وإحرازهم بقصد الاتجار جوهر مخدر «هيروين، وحشيش، وميتفاثمين، والميتنانفيتامين»، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كما أحرز المتهمين سلاحًا ناريًا «بندقية آلية سريعة الطلقات، ومسدسين فردي الطلقات، وبندقية خرطوش»، وذخائر تستعمل على الأسلحة محل الاتهام السابق دون ترخيص من الجهات المختصة التي تسمح لهم بذلك.