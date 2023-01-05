تعرف على موعد إجازة نصف العام 2023

مع بداية الامتحانات لبعض الصفوف الدراسية، وقرب انتهائها للبعض الآخر، يبدأ الناس وأولياء الأمور والطلاب في البحث عن موعد إجازة نصف العام 2023، لمعرفة أيام الإجازات التي سيحصلون عليها بالنسبة للراغبين في السفر أو تقضية أوقات مميزة مع أولادهم أو تنفيذ خطط عائلية مؤجلة، نظرا لطول الإجازة التي تستمر لمدة أسبوعين.

وفي السطور التالية، نعرض إجازة نصف العام 2023، وفق الجدول الزمني المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم في بيان سابق لها.

إجازة نصف العام 2023

ووفقا لوزارة التربية والتعليم، فإن إجازة نصف العام 2023، تبدأ من يوم 28 يناير 2023، وتستمر حتى 9 فبراير.

كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني لكافة المراحل التعليمية يوم 11 من شهر فبراير، ويمتد حتى يوم 8 يونيو، بحسب الوزارة.

جدول مواعيد امتحانات صفوف النقل الفصل الدراسى الثانى 2023

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر في وقت سابق، كتابا دوريا يوضح مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل المختلفة.

ومن المقرر وفق المعلن عنه، أن تبدأ امتحانات طلاب الثانوية العامة، يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023، كما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، فيما تم تقديم امتحانات الدبلومات الفنية، لتكون يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.