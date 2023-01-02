موعد إجازة نصف العام 2023 لجميع المراحل.. تستمر 15 يوما

يسعى أولياء الأمور إلى معرفة موعد إجازة نصف العام 2023 لجميع المراحل ومعرفة مواعيد الامتحانات، في مختلف المراحل الدراسية لطلاب المدارس والجامعات، حيث بدأت مديريات التربية والتعليم في المحافظات استعدادات مكثفة لاستقبال ماراثون الامتحانات.

موعد إجازة نصف العام 2023 لجميع المراحل

أعلنت وزارة التربية والتعليم بداية العام الدراسي الخريطة الزمنية للعام الدراسي حيث جاء موعد إجازة نصف العام 2023 لجميع المراحل في الفترة من 28 يناير 2023، وحتى 9 فبراير، حيث تستمر قرابة الـ15 يومًا، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية يوم 11 فبراير وينتهي يوم 8 يونيو 2023.

وكشفت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق مواعيد الامتحانات للنقل والشهادات، الثانوية والإعدادية بجانب موعد إجازة نصف العام 2023 لجميع المراحل وجاءت الخريطة الزمنية للامتحانات على النحو التالي:

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 14 يناير 2023.

- إجازة نصف العام الدراسي 2023 يوم 28 يناير.

- بداية الفصل الدراسي الثاني 2023 يوم 11 فبراير 2023.

- امتحانات النقل والشهادة الإعدادية تبدأ يوم 3 يونيو.

- ينتهي العام الدراسي يوم 8 يونيو.

- تبدأ امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 10 يونيو 2023.

مدة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022- 2023

ذكرت الخطة الزمنية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم أن الدراسة في الفصل الدراسي الثاني تستمر 96 يوما، كما استمر الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023، 98 يوما.