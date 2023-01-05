حادث المنوفية اليوم.. مصرع وإصابة شخصين وتأجيل الامتحانات لطلاب «السادات»

شهدت محافظة المنوفية حادثا علي طريق «طملاي - شبين الكوم»، ما أدى إلى توقف حركة المواصلات، وأكد مصدر أمني اصطدام سيارتين على الطريق وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.

مصرع وإصابة شخصين في حادث المنوفية اليوم

وأكد الدكتور أحمد سمير، مدير الطوارئ في مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ حادث المنوفية اليوم والذي وقع على طريق طملاي شبين الكوم، أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر، ونُقلا إلى مستشفى منوف العام، والشخص المصاب يتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

ونتج عن حادث المنوفية، اليوم، صعوبة في حركة المواصلات ما أدى إلى تأخر طلاب جامعة مدينة السادات عن الامتحانات، الأمر الذي أدى لتأجيل الامتحانات في بعض الكليات لمدة ساعة تسهيلا على الطلاب لحين وصولهم إلى الكليات بعد توقف الطريق بسبب الحادث واستغاثة الطلاب من عدم قدرتهم على الوصول إلى مدينة السادات.

وأكد الدكتور خالد جعفر رئيس جامعة السادات، انتظام الامتحانات في ثلاث كليات وهي التربية والصيدلة وكلية التجارة بعد قرار تأجيلها لمدة ساعة بسبب حادث على طريق شبين الكوم السادات، مشيراً إلى إمكانية دخول الطلاب حتى منتصف الوقت فمصلحة الطلاب الشغل الشاغل لهم.

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص وإصابة شخص آخر في حادث علي طريق طملاي شبين الكوم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.