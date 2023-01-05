معلومات عن مستشفى سوهاج التعليمي. تكلفته مليار و 178 مليون جنيه

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مستشفى سوهاج التعليمي خلال فاعليات زيارته لمحافظة سوهاج، كما سيتفقد قرية أم دومة بمركز طما، إحدى قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» وجامعة سوهاج الجديدة بالمدينة الجديدة «الكوامل».

ونستعرض في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن مستشفى سوهاج التعليمي، بينها التكلفة الكلية للمستشفى وطاقته العلاجية ومساحته والخدمات التي يقدمها للمواطنين ودوره البحثي.

أهم معلومات عن مستشفى سوهاج التعليمي

- تكلف مليار و178 مليون جنيه.

- المساحة الكلية للأرض المخصصة للمستشفى 35923 مترًا مربعًا.

- مساحة المباني 7012 مترًا.

- النسبة البنائية 19,5%.

- عدد المباني 3.

- طاقة المبنى التعليمي 500 طالب.

- طاقة المبنى العلاجي 300 سرير.

طاقة عيادات مستشفى سوهاج التعليمي الجديد

- العيادات الخارجية 52.

- استقبال الحوادث 20 سريرًا.

- استقبال النساء 20 سريرًا

- الحضانات 20 حضانة.

- عناية القلب 13.

- 35 سرير كرسي غسيل كلوي.

- 32 ماكينة غسيل كلوي.

- 15 عناية تخدير.

- 5 سرائرعناية إصابات.

- 8 أسرة عناية صدرية.

- 7 أسرة عناية العصبية.

- 10 أسرة عناية الأطفال.

- 10 أسرة عناية الأطفال.

- 4 أسرة غرف الولادة الطبيعية.

- 16 غرفة عمليات.

- 26 سرير إفاقة.

- 120 سرير إقامة داخلية.

أقسام مستشفى سوهاج التعليمي الجامعي الجديد

أقسام المستشفى التعليمي الجديد:

- 10أقسام (الطوارىء والأشعة والمعامل والعيادات الخارجية والغسيل الكلوي والولادة والعمليات الجراحية والمناظير والرعاية المركزة "أطفال" ورعاية المركزة "كبار")

- 140 طبيبًا بتخصصات مختلفة.

- 37 صيدلي.

- 225 فني تمريض.

- 16 فني أشعة.

- 12 فني معمل.

- 138 موظفًا وإداريًا.

- 150 فرد نظافة.

- 145 فرد أمن.

- 25 جهازًا تم توريدها للعناية المركزة.

- تكلفة أجهزة العناية المركزة 5 ملايين و226 ألفًا و93 جنيهًا.