7 معلومات عن محافظة سوهاج.. تضم 11 مركزا و9 مناطق صناعية

أقيم في محافظة سوهاج بجنوب مصر، العديد من المشروعات التي غيرت خريطة التنمية داخلها، وحققت حياة أفضل للمواطنين بها، في كافة المجالات الزراعية والاجتماعية والعمرانية.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن محافظة سوهاج، وفقًا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

أبرز المعلومات عن محافظة سوهاج

- إحدى محافظات إقليم جنوب الصعيد الـ4، بجانب محافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر.

- تتكون محافظة سوهاج من 11 مركزًا، هي «طما وطهطا والمراغة وسوهاج وأخميم والبلينا وجرجا والمنشاة ودار السلام وجهينة وساقلتة»، وتضم 11 مدينة و3 أحياء و51 وحدة محلية رئيسية و212 قرية تابعة و1445 عزبة ونجع.

- مدينة سوهاج العاصمة الإدارية والثقافية والاقتصادية للمحافظة، ومدينة جرجا المركز التجاري وثاني أكبر تجمع سكني بسوهاج.

التوزيع الديموغرافي للمحافظة

- مساحة محافظة سوهاج الكلية 11022 كم تمتد بطول 125 كم وبعرض 25 حتى 16 كيلومترًا، بينها 1593 كيلو مترًا مأهولة بالسكان بنسبة 14,5% من إجمالي مساحة المحافظة، بينها 21% سكان للحضر.

- يبلغ تعداد محافظة سوهاج 5,4 مليون نسمة بنسبة 48% للإناث بمعدل زيادة طبيعية 22 مواطن لكل ألف نسمة.

- تضم 9 مدن صناعية، وجامعة بالمدينة الجديدة.