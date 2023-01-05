أستاذ ميكروبيولوجي: ظهور 9 متحورات جديدة لفيروس كورونا في الصين

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ ميكروبيولوجي ومدير عام المعاهد البحثية بمدينة زويل، إنه من السهل تحور فيروس كورونا وإنتاج طفرات جديدة كونه فيروس أحادي الشريط الوراثي مثل الإنفلونزا، مشيرًا إلى أن المشكلة الكبرى للتحورات تكمن في تأثيراتها السلبية سواء كان بالتخفي من جهاز المناعة أو زيادة انتشاره بشكل كبير أو بالآثار والأعراض الناتجة عنه.

9 متحورات جديدة ظهرت في الصين مؤخرًا

وأضاف «الشبيني»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أن هناك 9 متحورات لكورونا ظهرت في الصين خلال شهر ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل خطورة وقلق كبير كونه من الصعب توقع نتائج تلك التحورات، متابعًا أن متحور «XBB.1.5» منتشر بشكل كبير في 70 دولة بأمريكا ودول أسيا ويمثل أكثر من 40% لـ 50% من معدلات الإصابات، وفقا لبعض الدراسات.

أعراض متحور «XBB.1.5» أقل شدة من نظيرتها لـ «دلتا»

وأشار أستاذ ميكروبيولوجي ومدير عام المعاهد البحثية بمدينة زويل، إلى أن أعراض متحور «XBB.1.5» لفيروس كورونا ليست بشدة أعراض «دلتا»، وهذا يُعد أمرا إيجابيا لكن الزيادة في معدل انتشاره سيحتاج إلى تطوير لقاح آخر، إذ أن اللقاحات التي يتم أخذها توثر ولكن ليست بنفس النسبة التي كانت تؤثر بها على المتحورات الأخرى.

وتابع، أن التطورات الاقتصادية أثرت في بعض الدول دون غيرها، ولذلك لن يكن هناك قدرة لكل الدولة على مواكبة تلك التأثيرات، لأن البحث العلمي والتطوير له احتياجات مادية بشكل كبير للغاية.