قناة القاهرة الإخبارية: خلاف بين دول أوروبا بعد تفشي كورونا في الصين

تعقد لجنة الأمن الصحي بالاتحاد الأوروبي، اجتماعين خلال الأسبوع المقبل، للتباحث حول توحيد الجهود الأوروبية لمواجهة الخطر المحتمل من تطورات جائحة كورونا في العالم.

وكشف سلامة عطا الله مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من بلجيكا، عن وجود اختلاف في وجهات نظر مسؤولي الصحة في الدول الأوروبية حول تقييم مخاطر كوفيد 19، ففي الوقت الذي ترى فيه لجنة الأمن الصحي أن خطر الجائحة لا يستوجب إجراءات احترازية، فرضت دول من بيها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا فحوصات على المسافرين القادمين من الصين بعد أن كشفت الفحوصات على المسافرين في مطار ميلانو أن 50% منهم مصابون بفيروس كورونا، وسعت لاتخاذ إجراءات احترازية عاجلة.

وذكر مرسل قناة القاهرة الإخبارية، أن لجنة الأمن الصحي بالتكتل الأوروبي دعت الدول إلى التأهب الدائم خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع عودة حركة المسافرين الصينيين على المطارات الدولية بعد إغلاق دام 3 سنوات من الحكومة الصينية التي انتهجت سياسة صفر كوفيد.

وتشهد شركات السياحة الأوروبية، إقبالًا على الحجز من المسافرين الصينيين للقدوم إلى القارة العجوز التي ستصبح أمام تحدٍ حقيقي في كيفية التعامل مع المسافرين

وأوضح أن الأزمة التي تواجه دول أوروبا هي عدم توافر معلومات كافية تؤكد وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا، في ظل إخفاء بكين لأي معلومات حول تطورات الفيروس.