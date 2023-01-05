فيلم الباب الأخضر.. رائعة أسامة أنور عكاشة الأعلى مشاهدة على Watch It

تصدر فيلم الباب الأخضر، عن رائعة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، وتصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز، قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT الرقمية، بعد أول يوم عرض.

أبطال الفيلم

وجاء فيلم الباب الأخضر، في المركز الأول في قائمة الأعلى مشاهدة، عبر منصة واتش إت الرقمية الأكثر انتشارًا، بطولة النجم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلي، رشدي الشامي، عابد عناني، إسلام حافظ، حنان سليمان، وإنتاج شركة كودكس Codex إخراج وتصوير رؤوف عبدالعزيز.

أحداث فيلم الباب الأخضر

وتدور أحداثه خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وهو قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور.