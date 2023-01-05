بعد تصدرها «تريند يوتيوب».. تعرف على كلمات أغنية ضلك ابكي لـ عزيز مرقة

يبحث الجمهور عبر محركات البحث على الأنترنت عن كلمات أغنية ضلك ابكي، للفنان الأردني عزيز مرقة، بعد ساعات من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع عرض الفيديوهات «يوتيوب»، وحققت ما يقرب من 60 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة، كما جاءت في المركز السادس في قائمة «تريند يوتيوب».

وتفاعل الجمهور مع كلمات أغنية ضلك ابكي بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وعبر المستمعون عن إعجابهم الكبير بالأغنية وصوت عزيز مرقة، وتوالت التعليقات عليها على «يوتيوب»، أبرزها «الأغنية جميلة وإحساسها روعة»، و«شكرا عزيز على الأغنية اللي تطبطب علينا بالوقت اللي ماعندنا كتف نبكي عليه»، وعلق آخر: «عزيز والله إنك عزيز على القلب صوتك فيه راحة مش طبيعية والكلمات رهيبة».

وتابع الجمهور في التعليقات «مبدع عزيز، لم أكن أعرف أنه يكتب كلمات جميلة كهذه، وطبقات الصوت المختلفة في الأغنية أتقنها تمامًا، جميل أن نسمع موسيقى جميلة كهذه ما بين كل هذا التلوث السمعي حولنا».

قبل كلمات أغنية ضلك ابكي.. أغاني كتبها عزيز مرقة

وتحمل كلمات أغنية ضلك ابكي توقيع عزيز مرقة، ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي يقوم الفنان الأردني بكتابة كلمات أغانيه، إذ قام بكتابة عدد كبير من أغانيه منها « بتحلوي في عيني» بالتعاون مع طارق حباشنة، و«الحب الكبير»، بالإضافة إلى «بنت قوية».

كلمات أغنية ضلك ابكي

ضلك ابكي عينك في عيني مش قادرة تحكي

تحكيلك كلمة

تدمع هالعين طب كيفك أنت من غير ما تخبي

تخبي عن قلبي عن هالعنين كل هالهم شايلتيه إنتِ وبس

غدر الناس شايفتيه متل الشمس

وعارف أنه عندك عزة نفس

ما بترضي بيوم تنمس

عارف أنه كبريائك ما بيسمحلك تشكي

حطي راسك على كتفي وضلك ابكي ضلك ابكي

ابكي لتخلص هالدموع

وتطفي كل الشموع

كل هالحرقة وكل هالنار كل هالحسرة

عللي صار ضلك ابكي ضلك ابكي بكيتي وهديتي وروحتي وجيتي

كل الي بايدي، اريح هالقلب

ورجعتي بكيتي، ايدك بايدي

نفسي اهديكي

بس اتذكرت هالأيام بتوديك على الأحزان

شو مسكين هالأنسان

شو بينهان

وعارف برضو عندك عزة نفس

ما بترضي بيوم تنمس

عارف انه كبريائك ما بيسمحلك تشكي

حطي راسك على كتفي وضلك ابكي

ضلك ابكي

ابكي لتخلص هالدموع

وتطفي كل الشموع

كل هالحرقة وكل هالنار كل هالحسرة عللي صار

ضلك ابكي هالأيام بتوديك على الأحزان

ضلك ابكي وهالأنسان شو مسكين شو بينهان

ضلك ابكي ضلك ابكي

ابكي لتخلص هالدموع وتطفي كل الشموع كل هالحرقة

وكل هالنار كل هالحسرة

عللي صار عادي تبكي