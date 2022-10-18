عزيز مرقة يستعد لطرح أغنيته الجديدة «ضلك أبكي»

يستعد الفنان الأردني عزيز مرقة لطرح أغنيته الجديدة «ضلك أبكي»، مع بداية الشهر المقبل.

إطلاق 8 أغنيات جديدة خلال الفترة المقبلة

مرقة في تصريحات لـ«الوطن»، أوضح أن أغنيته الجديدة لها حالة خاصة معه إذ أنها لها طابع من الحزن والكآبة، وجاءت فكرتها له حين كان مسافرا من دولة الإمارات إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح مرقة، أن الأغنية من المقرر أن تكون أولى أغنياته الجديدة خلال الفترة المقبلة بعد أن تغيب عن جمهوره خلال الأشهر المقبلة على صعيد الأغنيات.

عزيز مرقة: لم أحدد شكل أغنياتي الجديد

كما أكد الفنان الأردني لجمهوره أنه يجهز حاليا لمجموعة من الأغنيات ما بين 8 إلى 9 أغنيات من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، ولكنه لم يحدد بعد إذا كانت تلك الأغنيات في ألبوم غنائي أم سنجل.

حفل عزيز مرقة بمسرح الزمالك

وأحيا عزيز مؤخرا، حفلا غنائيا كبيرا بمسرح الزمالك، وقدم فيه وجبة غنائية متنوعة من أغانيه القديمة والجديدة، ومنها «وين ما تكوني» و«مين قلك» و«الله غالب»، و«موالي» و«يا بنت الناس»، التي تفاعل معها الحضور، ورددوا كلماتها عن ظهر قلب، ليسدل الستار على السهرة المميزة برائعة «ما في منك».