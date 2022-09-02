عزيز مرقة يتألق في أولى حفلاته الصيفية بمسرح الزمالك

قدم الفنان الأردني عزيز مرقة عددًا من أفضل أغانيه في أجدد حفلاته الغنائية على مسرح الزمالك، في أولى حفلاته الصيفية لعام 2022، بعد فترة غياب قدم خلالها عدة حفلات في عدد من المدن العربية الكبيرة.

أكثر من 2500 شخص في حفل عزيز مرقة

وحمل الحفل لافتة كامل العدد بحضور تجاوز 2500 شخص في ثالث إطلالات عزيز على مسرح الزمالك وأمتعهم بتوليفة غنائية استمرت ساعتين بشكل متواصل.

وقدم عزيز وجبة غنائية متنوعة المذاقات من أغانيه القديمة جدا والجديدة، بداية بأغنيات «وين ما تكوني» و«مين قلك» و«الله غالب»، و«موالي» و«يا بنت الناس»، التي تفاعل معها الحضور ورددوا كلماتها عن ظهر قلب، ليسدل الستار على السهرة المميزة برائعة «ما في منك».

عزيز مرقة: مسرح الزمالك الاقرب لقلبي

وقال عزيز مرقة إن حفلاته في مسرح الزمالك من أقرب الحفلات لقلبه في مصر، مؤكدًا حرصه الدائم على مفاجأة الجمهور المصري بعرض موسيقي وبصري مبهر في كل مرة، موجها شكره لطارق صبري مؤسس مسرح الزمالك على استضافته له للمرة الثالثة.

ومن جانبه عبر الفنان طارق صبري، في بيان عن سعادته لاستضافة عزيز مرقة للمرة الثالثة، موضحًا أنه من جمهوره ومحبي أغانيه، مضيفًا أن حفل عزيز يأتي ضمن خطة حفلات موسم الصيف الاستثنائية التي يرضي بها المسرح أذواق الجمهور المختلفة، من بينها الشاعر عمرو حسن والنجمة السورية فايا يونان، ومن قبلها حفلات عنبة والوايلي وأوتوستراد.