مجلس الدوما: سنتخذ إجراءات مماثلة حال مصادرة الأصول الروسية

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي «فياتشيسلاف فولودين»، أنه يحق لموسكو حال مصادرة أصولها، اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه الدول، التي ستتخذ مثل هذا القرار.

أصول ألمانيا ودول أخرى

وقال فولودين، على صفحته على تطبيق «تلجرام»، اليوم، الخميس، إن الحكومة الألمانية قررت تحويل المشاكل التي خلقها أسلافها إلى بلادنا ويخططون لمصادرة الأصول الروسية لإعادة إعمار أوكرانيا، لافتا إلى أنه إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار فسيكون لدى روسيا الحق في اتخاذ إجراءات مماثلة، فيما يتعلق بأصول ألمانيا ودول أخرى.

وأضاف: «سيتعين على ألمانيا أو فرنسا أن تدفع الثمن، لأن واشنطن تغسل يديها في مثل هذه الحالات، أما بلدان البلطيق وعدد من بلدان الاتحاد الأوروبي فلا يوجد شيء لديها يمكن أخذه ولا يمكنها إلا توفير الغطاء المعلوماتي».

إجراءات مماثلة

وشدد على أن روسيا ستتخذ إجراءات مماثلة فيما يخص مسألة مصادرة الممتلكات والأصول الخاصة بها، مضيفا: «سيضع ذلك بداية للعملية عندما ستبدأ كل الدول تجاهل القانون الدولي ومصادرة كل شيء تحتاج إليه وفق رغبتها وعلى القيادة الألمانية أن تتذكر من تاريخها الخاص ما الذي قد تؤدي إليه محاولات سرقة ممتلكات الغير».