«الدوما» يتحدى الأمم المتحدة: ليس لدى المنظمة سلطة لفرض تعويضات لكييف

أعلن مجلس «الدوما» الروسي، أن منظمة الأمم المتحدة، ليست لديها سلطة لفرض تعويضات على بلاده من أجل أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأمس الاثنين، اعتمد المشاركون في جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا بشأن إنشاء سجل دولي للأضرار التي تسببت فيها موسكو روسيا بأوكرانيا. 94 دولة تصوت لصالح القرار وصوتت 94 دولة لصالح القرار، فيما صوتت 14 ضدها وامتنع 73 عن التصويت، وفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية الروسية

موروزوف: القرار محاولة لإضفاء الشرعية على سرقة الأموال من الروس

وأوضح النائب بـ«الدوما» أوليج موروزوف، أن بلاده ستعيد أوكرانيا التي دمرها النازيون، مضيفا أن موسكو لن تعوض أوكرانيا عن الأضرار.

وتابع البرلمان الروسي قائلا، إن القرار محاولة لإضفاء الشرعية على سرقة الأموال من المواطنين الروس. واعترف قرار الجمعية العامة في جلستها الخاصة، بالحاجة إلى إنشاء آلية للتعويضات.

من جانبه، قال نائب الممثل الدائم لموسكو في الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن رغم الضغط والابتزازوالإجبار، لم تؤيد أكثر من نصف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، القرار، مشيرا عبر «تليجرام»، إلى إخفاق تام لمن يروجون للنظام القائم على القواعد.

«البنتاجون»: روسيا تركت أضرارا كبيرة بمنطقة «خيرسون»

.وكان ‏نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف، أعلن في وقت سابق، رفض موسكو، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بدفع تعويضات لـ«كييف»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أشارت في وقت سابق، إلى ترك القوات الروسية أضرارا كبيرة في البنية التحتية بمنطقة «خيرسون».

وأضافت «البنتاجون»، أن القوات الروسية تعمل على تثبيت خطوط دفاعها في شرق أوكرانيا.

وفي سياق متصل، وقع الجيش الأمريكي، عدة عقود مع شركة «لوكهيد مارتن» للصناعات العسكرية، بنحو 520 مليون دولار لصناعة «راجمات صواريخ» جديدة، تعويضا عن الأنظمة التي تم إرسالها لأوكرانيا من مخزونات «البنتاجون».