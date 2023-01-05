لو عاوز تشتري شهادة الـ25%.. كيف تحجز دورك في بنك مصر «أونلاين»؟

خلال ساعات من إعلان أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول؛ البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إصدار شهادات ادخار جديدة بعوائد تفضيلية مرتفعة تصل لـ 25% سنوي و22.5% شهري، شهدت الفروع زحاما شديدا من المتعاملين نظرا للإقبال على شراء الشهادات.

اشتري شهادات الـ25% من بنك مصر واحجز دورك أونلاين

وللاكتتاب بـ شهادات بنك مصر الجديدة؛ العميل ليس مضطرا للانتظار الطويل عند زيارته أحد الفروع التقليدية للبنك، بل يمكنه حجز دوره «أونلاين» والذهاب في الموعد المحدد لشراء الشهادة، وذلك وفقاً لما أعلنه بنك مصر على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك».

وأضاف بنك مصر في منشوره، أنَّه من خلال تطبيقات الهاتف المحمول للبنك، ما يعرف بـ «الموبايل البنكي» أو « BM Online»، يُمكن للعميل إجراء جميع معاملاته البنكية في أي وقت وأي مكان، من تحويل وسداد الفواتير وربط الشهادات ومتابعة حساباته الخاصة.

احجز دورك «أونلاين» بخطوات سهلة

أوضح ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، أنَّه من خلال تطبيق الموبايل البنكي، يمكن للعميل حجز أو إعادة حجز زيارة الفرع بإتباع عدة خطوات سهلة وسريعة،

1. الضغط على «حجز/ إعادة حجز زيارة الفرع» من شاشة تسجيل الدخول

2. إدخال رقم الموبايل الخاص بالعميل لتحديد زيارة الفرع.

3. إدخال الرقم السري المتغير الذي سيرسله تطبيق بنك مصر إلى رقم الهاتف الذي تم إدخاله.

4. لابد من اختيار الفرع المُراد زيارته لاستكمال الخطوات، واختيار الوقت والتاريخ المناسبين أيضاً، ثمَّ ضغط زر «تأكيد الزيارة».

5. عند حجز الزيارة بنجاح سيستلم العميل رسالة تأكيد نصية تفيد ذلك.

6. يُمكن للعميل تغيير موعد الزيارة الذي تم تحديده باختيار «إعادة الجدولة» أو تحميل رقم الحجز بالضغط على اختيار «التنزيل» من التطبيق.