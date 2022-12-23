بعد قرار «المركزي».. اعرف أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر

أعلن البنك المركزي المصري مساء الخميس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 3% لتصل إلى 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.

وبإمكان المدخرين الاستفادة من العائد المرتفع المقدم على الشهادات والودائع ببنك مصر، خاصة بعد رفع البنك المركزي المصري ممثل في لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الإيداع والاقراض.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر.

أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر

1- شهادة القمة ذات العائد الشهري الثابت:

تصل مدة الشهادة الخاصة في بنك مصر 3 سنوات، ويكون العائد بنسبة 16%، على أن يتم صرف العائد شهريًا، ويمكن فتح وإنشاء الشهادة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، وذلك وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

2- شهادة القمة ذات عائد ربع سنوي ثابت

مدة الشهادة: 3 سنوات.

معدل العائد: 16.25%.

صرف العائد: ربع سنوي

فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

3- شهادة القمة ذات عائد نصف سنوي ثابت

مدة الشهادة: 3 سنوات.

معدل العائد: 16.5%.

صرف العائد: نصف سنوي.

فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

4- شهادة القمة ذات العائد السنوي الثابت:

مدة الشهادة: 3 سنوات.

معدل العائد: 17.25%.

صرف العائد: سنوي.

فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

اجتماع لجان الأصول والخصوم «الأليكو»يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

ومن المقرر أن تجتمع لجان الأصول والخصوم «الأليكو» في البنك اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل، لإعلان أسعار الفائدة الجديد.