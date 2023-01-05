الرئيس السيسي من سوهاج: الصعايدة جدعان.. أهل عزة وكرم وشهامة

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لأهالي سوهاج، خلال افتتاح مشروعات قومية بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، قائلا: «كل سنة وأنتم طيبين، الصعايدة جدعان، أهل عزّة وكرم وشهامة ومروءة».

وخلال حفل الافتتاح، قال أحد المواطنين للرئيس، إنّه نجح في القضاء على الإرهاب، بعد الانفلات الأمني الذي شهدته مصر، وحرم الأهالي من النوم، فأجابه الرئيس، أنّ المولى عزّ وجل هو من حمى مصر، وما تمّ من إنجازات كان بيد الله قبل كل شيء، داعيا الله أن يعينه لفعل ما فيه الخير لمصر وشعبها.

ووجّه أحد الأطفال رسالة للرئيس السيسي، قال فيها: «بحبك يا ريس»، فأجابه: «شكرا شكرا، وأنا كمان بحبكم»، بينما اعتبرت إحدى السيدات أنّ اليوم 5 يناير عيد قومي لسوهاج، بعد زيارة الرئيس السيسي للمحافظة، حيث أشادت بدعم الرئيس للمرأة في مختلف المجالات.

وقال الرئيس السيسي، ردا على السيدة السوهاجية، إنّ الدولة نظمت نفسها بشكل مختلف لتحقيق الإنجازات، متمنيا من الله العون والمساندة لتحقيق آمال المصريين.