صعيد يرى النور في عهد السيسي.. تفاصيل مشروعات حياة كريمة بسوهاج

ظل صعيد مصر على مدى عقود طي النسيان والإهمال، ولكن في الجمهورية الجديدة ومنذ اللحظة الأولى لتولي القيادة السياسية الحالية بقيادة الرئيس السيسي، حظي الصعيد باهتمام بالغ فكان صعيد مصر على أجندة اهتمام الدو المصرية، وظهر هذا جليا في مشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري " حياة كريمة.

وفق بيانات واحصائيات رسمية ، نبرز لكم اهم تلك المشروعات في محافظة سوهاج الصعيد، والتي يزورها الرئيس السيسي اليوم، ضمن حياة كريمة .

ففي محافظة سوهاج، وصل إجمالي المشروعات في المرحلة الأولى التي يتم تنفيذها بمراكز وقرى سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، 1168 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليار جنيه تم إدراج 7 مراكز بالمحافظة نضم 30 وحدة محلية، تحتوى على 181 قرية بتوابعها البالغين 1123 تابع.

وقد بلغ عدد المستفيدين من المبادرة في مختلف القرى حوالي 4 ملايين من الخدمات والمشروعات التنموية التي تقدمها المبادرة في كل المجالات من البنية التحتية ومشروعات الصرف والغاز الطبيعي والصقر الصحي ومشروعات التبطين وبناء مدارس وإعادة تأهيل منازل ومشروعات المياه والكهرباء.

مجال الصرف الصحي

بلغ عدد مشروعات الصرف الصحي بالمبادرة 460 مشروعا منهم 140 مشر معالجة. في مجال مياه الشرب: بلغ عدد مشروعات مياه الشرب 137 مشروعًا منهم 132 مشروع ، و3 محطات تنقيم. و 2 خطوط نامله

مجال الصحة

بلغ عدد المشروعات في المجال الطبي 218 مشروعا منهم رفع كفاءة وحدة صحية بالإضافة إلى إنشاء 110 وحدة صحية جديدة، إلى إنشاء 25 مركز طبي، و 35 نقطة إسعاف بنسبة هذا إلى جانب إنشاء مستشفى مركزي.

مجال التنمية المحلية

بلغ عدد المشروعات 30 مشروعا ،حيث تم إنشاء مجمع خدمات حكومية بكل وحدة محلية قروية.

مجال الشباب والرياضة

تم انشاء وتطوير 8 مركز شباب بمرى ومراكز محافظة سوهاج ، حيث تم رفع كفاءة 19 مركز شباب وإنشاء 20 مركز شبات حديد.

المجال الزراعي

بلغ عدد المشروعات 30 مشروعا، شملت مركز إرشاد زراعي وجمعيات زراعية ووحدة البيطري ومركز تجميع الألبان.