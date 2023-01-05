رئيس المنطقة الشرقية الأزهرية: الامتحانات من المنهج ولا شكاوى 

تابع الدكتور أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أداء طلاب الصف الأول والثاني الثانوي، بقسميه الأدبي والعلمي، امتحان المواد المقررة عليهم بكافة لجان الإدارات التعليمية في الشرقية.

الانضباط والالتزام في لجان الامتحانات

وأشاد رئيس المنطقة الأزهرية خلال زيارته، لعدد من لجان إدارة غرب الزقازيق التعليمية، بحسن الانضباط والالتزام في اللجان كافة، كما وجه رسالة طمأن فيها الطلاب وأولياء الأمور، بإن كافة العاملين بمنطقة الشرقية الأزهرية مهمتهم الأولى توفير الجو الملائم لأداء الامتحانات في أحسن صورة.

وأكد أن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، ورُوعي فيها عدم خروجها عن المنهج المقرر كما تقيس كافة المستويات.

الأحد المقبل امتحانات وليس إجازة

وشدد رئيس أزهر الشرقية على ضرورة إبلاغ الطلاب بإن الأحد المقبل، يوم امتحان عادي وليس إجازة طبقًا لقرار دولة رئيس الوزراء، حيث تستمر أعمال الامتحانات في موعدها الأسبوع المقبل بلا تغيير أو ترحيل.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الأدبي، الامتحان في مادتي الجغرافيا، والثقافة الإسلامية، كما يؤدي طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الكيمياء والثقافة الإسلامية، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الأدبي، الامتحان في مادتي القرآن الكريم والجغرافيا، ويؤدى طلاب القسم العلمي الامتحان في القرآن الكريم والفيزياء.