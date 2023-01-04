رئيس جامعة بنها يواصل جولاته ويتفقد الامتحانات بكليتي الهندسة والعلوم

واصل الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، جولاته التفقدية لمتابعة أعمال الامتحانات داخل كليات الجامعة؛ إذ تفقد سير الامتحانات بكليتي الهندسة ببنها والعلوم، بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

امتحانات كلية الهندسة ببنها

وبدأ رئيس الجامعة جولته بتفقد الامتحانات بكلية الهندسة ببنها، يرافقه الدكتور السيد علي، عميد الكلية، والوكلاء؛ إذ يؤدي 800 طالب بالفرقة الثانية والثالثة الامتحانات داخل اللجان

كما تفقد رئيس الجامعة امتحانات الفرقة الثالثة بكلية العلوم، يرافقه الدكتور لطفي أبوسالم، عميد كلية الكلية، والوكلاء؛ إذ يؤدي 500 طالب وطالبة الامتحانات.

واطمأن رئيس الجامعة ومرافقوه خلال الجولة على اللجان، وانتظام سير الامتحانات.

انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة

كما استمع رئيس جامعة بنها لآراء الطلاب حول طبيعة وأسئلة الإمتحانات، مشيدا بإدارة الكليات التي زارها في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات، وتوفير سبل الراحة كافة للطلاب لأداء الامتحانات.

واكد الدكتور جمال سوسة، انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة، المقرر ان تنتهي خلال شهر يناير الجاري، مؤكدا حرص الجامعة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة، وتوفير سبل الراحة والرعاية كافة للطلاب.