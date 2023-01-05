اتحاد طلاب «تجارة سوهاج» يستقبل الفرقة الأولى بالهدايا: بنخفف توتر الامتحانات

مجموعة من اتحاد طلاب كلية التجارة، جمعهم نشر البهجة وسط الطلاب، ممسكين بصناديق مليئة بالهدايا، يصطفون أمام مدرجات الامتحانات، يستقبلون طلاب السنة الأولى من الكلية ذاتها، وتوزيع الهدايا عليهم: «احنا هدفنا ومهمتنا نفرح الناس وملقيناش مناسبة أحسن من الامتحانات اللي صادف مع السنة الجدية عشان نقدر نفرحهم»، لذلك اجتمع الفريق على المحبة ونشر السعادة بينهم.

التوتر من نظام الامتحانات

«السنة دي نظام الامتحانات اتغير وسنة أولى أول تجربة ليهم وكانوا خايفين من النظام الجديد فكان لازم نفكر فيهم ونخفف من حدة توترهم عشان يأدوا امتحاناتهم بشكل كويس»، بحسب ما روته يارا حسني، رئيس اتحاد طلاب كلية التجارة خلال حديثها مع «الوطن»، موضحة أن هذه الفكرة تمت بدعم الدكتور محمد الصغير، عميد الكلية.

اجتمع اتحاد طلاب كلية التجارة، على الهدف ذاته، وهو سعادة الآخرين وإدخال الفرح على قلوبهم وتخفيف حدة وتوتر الامتحانات عليهم، لتكن هذه السنة هي الأولى من نوعها في استقبالهم للامتحانات بهذه الطريقة.

الهدايا المقدمة لطلاب الفرقة الأولى

بالميداليات والشكولاته ورسائل دعم وبهجة، بدأ الاتحاد في توزيع الهدايا على طلاب الفرقة الأولى من كلية التجارة: «لما شوفت توتر الطلاب من نظام الامتحانات فكرت انا ونائب الاتحاد عبدالهادي، في حاجة تخفف من توترهم، خاصة إنها أول مرة ليهم وكمان عشان السنة الجديدة» حسب تعبير «يارا».

رد فعل الطلاب على الهدايا

«رد فعل الطلاب كان حلو جدا وكانوا مبسوطين خالص الحمدلله، وقالوا إن دي حاجة مميزة وكمان فيه ناس كانت دخلت اللجان ف ملحقنهاش وكلمونا أنهم عايزين زي زمايلهم»، هكذا عبرت رئيس اتحاد طلاب كلية التجارة، كما وجهت الشكر والامتنان لعميد الكلية على منحها هذه الفرصة، فضلا عن زملائها في الفريق على مجهودهم.