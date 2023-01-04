رئيس جامعة بني سويف يتفقد الامتحانات في كلية التجارة ويوجه بتوفير سبل الراحة

أجرى الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية التجارة؛ إذ اطمأن على توفير مقومات الراحة كافة للطلاب، ووجود الأساتذة لحل أي مشكلة تطرأ خلال الامتحانات.

ورافقه خلال الجولة الدكتور أحمد عبدالوهاب، عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس.

رئيس جامعة بني سويف: اتخذنا جميع الاستعدادت للامتحانات

وتفقد رئيس جامعة بني سويف قاعات ومدرجات الامتحانات للتأكد من توافر سبل الراحة والرعاية كافة للطلاب، خلال فترة إجراءها، مؤكدا أن الجامعة اتخذت جميع الاستعدادات لتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات في سهولة ويسر؛ إذ أعدت الكليات الجداول والقاعات بما يتلاءم مع مصلحة الطلاب، مشددا على تواجد أستاذ المادة وتوفير سبل الدعم والرعاية للطلاب، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

رئيس جامعة بني سويف: وفرنا جميع سُبل الراحة للطلاب في الامتحانات

وشدد الدكتور منصور حسن، خلال جولته، على التأمين الكامل للجان من خلال تكثيف أفراد الأمن الإداري، لضمان سير عملية الامتحانات في جو يسوده الأمن والنظام، ووضع الجداول، وأرقام الجلوس، واللوحات الإرشادية بشكل واضح للطلاب لأداء امتحاناتهم في مناخ مناسب، كما اطمأن على توافر الخدمات الطبية.

يشار إلى أن رئيس جامعة بني سويف قد أجرى جولة مفاجئة في ساعة متأخرة من مساء أمس داخل المدينة الجامعية للطالبات بشرق النيل، موجها بزيادة قاعات الاستذكار أمام الطالبات، واطمأن على توفير سبل الراحة لهن، بالإضافة لتوافر جميع الأنشطة الطلابية داخل المدينة.